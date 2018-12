Uuringus leiti spordiala, millega tegelemine lisab elule kõige enam aastaid

Taani uurijad leidsid, et tennisemängijate eluiga oli kõikide sportide harrastajatest pikim. Igasugune füüsiline aktiivsus on kasulik, kuid nagu viimasest uuringust selgus, siis ei anna iga spordiala võrdset tulu, vähemalt pikaealisusele, vahendab ABC.

Uurijad vaatasid 9000 inimest 25 aasta jookusul. Kasutades Kopenhaageni pikaajalise südameuuringu andmeid, otsisid nad välja andmed selle kohta, mis spordiga osalejad tegelesid ja millal surid. Uurijate sõnul oli selgelt näha, et osad grupid surid kiiremini kui teised. Eluiga mõjutavad väga erinevad faktorid, nagu vanus, sugu, suitsetamine, sissetulek ja haridus ning teadlaste väitel võivad tennisemängijad olla jõukamad ning saavad endale paremat arstiabi lubada. Välistades need faktorid, jäid tulemused siiski samaks. Nii said uurijad analüüsida kaheksat spordiala: tennist, sulgpalli, jalgpalli, ujumist, sörkjooksu, võimlemist ja jõusaalis käimist.

Tennise mängimine suurendas teadlaste väitel eluiga 9,7 aastat, sulgpall 6,2 ja jalgpall 4,7 aastat. Kõigil neid spordialasid ühendab see, et neid peab harrastama vähemalt kahekesi. Vähem lisasid eluaastaid sörkjooks, mis pikendas uuringu järgi elu 3,2 aasta võrra ja jõusaalis käimine, mis andis juurde 1,5 eluaastat. Need on spordialad, mida praktiseeritakse enamasti üksi. Tugevad sotsiaalsed sidemed panustavad teadlaste sõnul hea tervise hoidmisesse.