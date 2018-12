Nendel põhjustel kimbutavad sind öösel jalakrambid

Öised jalakrambid esinevad sagedamini üle 50-aastastel, naistel ja rasedatel, kirjutab Healthline. Tavaliselt pole põhjus milleski hullus, ehkki need võivad olla ka seotud diabeedi ja kilpnäärme alatalitlusega. Sel juhul pakuvad venitusharjutused ja elustiili kohendamine olulist leevendust.

Mis on aga valusate jalakrampide põhjuseks tavaliselt?

Tegevusetus

Kui istuda pikka aega või olla lihtsalt mitteaktiivne, muutuvad jalalihased krampidele vastuvõtlikuks. Nigel rüht võib pikalt ühes asendis istuvale inimesele osutuda oluliseks verevoolu takistajaks või viia närvide kokkupressimiseni – need on suured riskifaktorid krampide tekkeks. Isegi magamisasend võib mängida rolli vereringes ja närvidele avalduvas surves, nii et öösel saavad jalad valu.

Lihaste ülepingutamine

Liikumise võimaldamiseks tõmbuvad lihaskiud pidevalt kokku ja lõõgastuvad, mille liiga suur sagedus koormab jalalihased ära ja tulemuseks võivad olla samuti krambid.

Valed jalatsid või pinnas

Halvasti jalga passivad kingad ja saapad või ebapiisav toestus kurnavad lihaseid. Kui jalatsid on liiga väikesed, takistavad need vereringet ja tulemuseks on lõpuks valusad spasmid.

Jalalihased peavad töötama eriti usinalt, et toetada su keharaskust. Seismine või kõndimine tsemendist põrandatel või teistel ülimalt kõvadel pindadel mõjub aga samamoodi.

Vedelikupuudus

Võib-olla on sul kõhulahtisus, tulid just treeningult või ei tarbi lihtsalt piisavalt vedelikku - keha muutub krampidele vastuvõtlikuks just vedelikupuuduse korral. Magades jätkad higistamist ja vedeliku tase kehas langeb.

Ainepuudus

Vitamiin B-12, tiamiini või foolhappe vaegus võivad põhjustada närvikahjustusi. Magneesiumi ja kaaliumi vähene tase veres põhjustavad tihtilugu jalakrampe. Kui arvad, et sul võib olla mineraali – või vitamiinipuudus, konsulteeri arstiga.

Liiga palju alkoholi

Liigne alkoholi trarbimine võib viia närvikahjustuseni. Sümptomiteks võivad olla nii lihaskrambid – või nõrkus, tuimus või kihelus kätes-jalgades.

Alkoholitarbimise tagajärjel võib olla alanenud lisaks ka B-vitamiinide sisaldus veres, mis omakorda panustab krampide tekkesse.

Rasedus

Rasedad kogevad jalakrampe kõige rohkem öösel, eriti kolmandal trimestril. Põhjusteks võivad olla vedelikukadu, ainepuudus, iseäranis magnesiumi.

Terviseprobleemid ja ravimid