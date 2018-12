10 varjatud tervisehäda, mis võivad tulla vitamiinipuudusest

Väsimus võib anda märku raua, vitamiini B12 ja D-vitamiini puudusest. Kuigi see on väga lai sümptom ja võib tulla erinevatest põhjustest, mängib toitainete puudus samuti rolli. Väsimusega seotakse ka oomega-3-rasvhapete puudujääki.

Selliseid sümptome võib põhjustada C-vitamiini puudus. C-vitamiin ehk askorbiinhape mängib igasuguste haavade paranemises olulist rolli. C-vitamiini puudus on tänapäeval üpris haruldane. Seda esineb aga tihedamini suitsetajatel, sest suitsetamine vähendab vitamiini imendumisvõimet.

A-vitamiin on hea silmanägemise jaoks ülioluline ning kui märkad halvenemist öösel nägemises, tuleks süüa beetakaroteeni sisaldavaid toite. Head A-vitamiini allikad on oranžid ja punased puu- ja juurviljad, näiteks porgandid, tomatid ja melonid.

Akne on põletikuline haigus, mida seostatakse hormoonide tasakaalutusega. Samuti võivad nahaprobleemid olla tsingipuuduse sümptom. Tsink toetab immuunsüsteemi põletikuvastaste ja antibakteriaalsete omadustega.

D-vitamiini sümptomeid on enamasti rakse märgata, sest need tekivad aeglaselt pika aja jooksul. Mõned D-vitamiini puuduse märgid on üldine nõrkus, lihasvalu ja luuvalu, eriti vaagnas, alaseljas ja jalgades.