Teadlased leidsid põhjuse, mis tekitab nälja rämpstoidu järele

Varasemad uuringud on leidnud, et unepuudus põhjustab vööümbermõõdu suurenemist. Sealhulgas on arvatud, et häiritud uni võib mõjutada hormoonide taset ja muudab inimese näljasemaks. Viimase uuringu tegijate sõnul seisneb efekt selles, kuidas toit aju premeerib.