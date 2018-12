Seitse toitu, millega oma D-vitamiini vajadust täita

Uuring leidis, et 100 grammis vabapidamisel lõhes leidus 500-1000 ühikut (IU) D-vitamiini ning kasvanduses elanud lõhes oli vitamiini vaid 100-250 ühikut.

Rasvased, külmaveekalad, näiteks lõhe, makrell, sardiinid ja anšoovised on head D3-vitamiin allikad. See D-vitamiini vorm on looduslikult kõige paremini omastatavam.