Kõndimine paneb aju noorenema juba kuue kuuga

Teadlased jagasid katseisikud kuuekuulise uuringu ajal nelja gruppi. Üks grupp alustas DASH dieeti ehk vererõhku alandavat toitumisplaani, kus on vähe soolaseid, rasvaseid ja magusaid toite, rohkesti köögivilju, puuvilja ja täisteratooteid. See grupp sai nõu oma toitumise parandamiseks, kuid neid ei julgustatud ebaaktiivset elustiili muutma.

Grupis, kus osalejad ainult treenisid, nähti märkimisväärselt paremaid tulemusi aju funktsioneerimises, võrreldes vaid toitumise parandamisega. Seega võib kardiovaskulaarne treening suhteliselt lühikese ajaga avaldada ajule kasulikku mõju, hoida inimesi iseseisvana ning tegusana. Kuigi toitumine üksi avaldas vähem mõju kui treening, said suurimat kasu ajule need eakad, kes kombineerisid mõlemat. Uurijate väitel vähenes nende aju vanus üheksa aasta võrra. Kui uuringu alguses oli osalejate aju keskmine funktsionaalne vanus 93 aastat, siis peale kuute kuud treeningut ja toitumise muutmist langes see 84 aasta peale. Ilma ühegi sekkumiseta kontrollgrupil langes mentaalne vanus kuue kuu võrra.