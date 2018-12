Vitamiinimüüdid, mille uskumise peaksid lõpetama

Müüt: multivitamiin korvab kesise toitumise. Multivitamiin ei ole imevahend, mida süüa toitainevaeseburgeri ja friikartulite kõrvale ning loota, et sellest on abi. Üldjuhul on selles preparaadis erinevaid vitamiine üsna väikeses kontsentratsioonis, mistõttu on kasulikum süüa toitainetest pakatavaid köögivilju kui tarbida multivitamiini. Paraku viitab ka teadus, et multivitamiin ei aita haigustest hoiduda – meditsiiniajakirjas Internal Medicine avaldatud pikaajaline uuring 160 000 keskealise naisega näitas, et multivitamiini tarbijatel polnud parem tervis kui neil, kes vitamiine sõid. Vähi, südamehaiguste ja insuldi esinemise osas kahe grupi puhul erinevust ei olnud.

Müüt: vitamiinid kaitsevad südamehaiguste eest. Teadlased on varasemalt avaldanud lootust, et antioksüdandid (C- ja E-vitamiin, beetakaroteen) aitavad südame-veresoonkonna haigusi ennetada, sest vähendavad arterite ummistumist. Ka B-grupi vitamiinidel usuti olevat selles osas kasulik toime. Paraku on selgunud, et vitamiinide söömisest siiski erilist kasu ei ole. Seitset E-vitamiini kohta käivat uuringut kokku võttes selgus, et see ei vähenda infarkti ega muu haiguse riski. Sama tõsiasi selgus teisi vitamiine ja nende tervisemõju uurides. Ameerika südame assotsiatsioon soovitab pigem süüa mitmekesiselt (rohkelt puu- ja köögivilju, täisteratooteid) kui tarbida vitamiine.