Eesti patsiendid aitavad luua kasutajasõbralikku migreeniäppi

Kui testimise ajal näis, et inimestele moodne päevik meeldis, siis hiljem kokkuvõtteid tehes tuli välja, et etteheiteid oli samuti palju. «Sooviti, et äpp oleks eesti või vene keeles, et seda oleks lihtsam kasutada ja tulemusi saaks jagada oma perearsti või neuroloogiga. Samas rõhutati, et oluline on positiivsete külgede säilimine - migreenikalender, vallandajate salvestamine ja ravimite võtmise jälgimine,» sõnas Laks. Testis osalenutest umbes pooled oleksid valmis mõistliku summa eest äppi ka ostma.