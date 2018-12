Selle aine puudus takistab D-vitamiini tootmist ja põhjustab defitsiidi

Teadusajakirja The American Journal of Clinical Nutrition detsembrikuu numbris ilmus uurimus, milles võeti vaatluse alla 12 000 inimese D-vitamiini tase seoses muude ainete sisaldusega veres.

Samuti ilmnes seos piisava magneesiumi taseme ja madalama suremusega, seda eriti südamehaiguste ja soolevähi puhul. Eelnevates uuringutes on ilmnenud, et madala D-vitamiini tasemega inimestel on 31 protsenti suurem tõenäosus haigestuda soolevähki.