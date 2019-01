Raske puudega mehe elukaaslane aitab tal nii kakada kui tunda end ihaldusväärsena

Kui Shane ja Hannah koos välja lähevad, arvavad inimesed, et noor naine on kas mehe hooldaja, õde või ema. «Ma ei suuda seda ema asja uskuda,» pahvatab Hannah. Ta rehkendab, et seda on öeldud umbes viis korda, kuigi Shane on temast neli aastat vanem.

«Minu armastus Shane`i vastu on nii füüsiline kui emotsionaalne. Armastan tema iseloomu, ta on suurepärane poiss-sõber ja meil on füüsiline kontakt. Armastan ta keha – tegelikult kõike ta juures," ütleb Hannah.

Shane avaldab, et nad on teineteisega füüsiliselt intiimsed. Kui inimesed seda kuulevad, imestavad nad et «kuidas?». «See on natuke teistmoodi, võib-olla, ja paljus jälle ei ole,» arvab mees.

Shane`i elu mõjutab sünnist alates seljaaju lihaste atroofia tüü​p II, mis põhjustab lihaste kärbumist, mida vanemaks need saavad. «Ma ei ole kunagi kõndinud. Sain oma esimese ratastooli, kui olin kahe-aastane. Tänasel päeval mõjutab haigus mu käsi, suud, kopse – kõike,» avaldab Shane.

Hannah on praegu tema peamine hooldaja, hetkest mil hommikul ärkab kuni magama minemiseni. Kuna Shane kaalub vähe, saab Hannah ta igasuguse probleemita ratastoolist sülle haarata ja käte vahel mujale kanda ning istuma asetada.

Hannah tõdeb, et enne praeguse elukaaslasega tutvumist ei olnud ta puuetega inimeste eludega seonduvaga mitte kuidagi tuttav. Esimesel kohtingul tuli keegi nende laua juurde ja hakkas Shane`i eest palvetama. «Olin jahmunud, et mida ma teen? Shane vastas, et ärgu ma muretsegu, seda juhtub kogu aeg. Olin šokeeritud. See on kindlasti avanud mu silmad hoopis teistsugusele maailmale, millest mul ei olnud aimugi,» ütleb Hannah.

Ta nägi Shane`i esmalt hoopis Youtube`i video kaudu, kus näitas mehe argist elu. Hannah läks lingi kaudu edasi puudega mehe blogisse ja luges kolm tundi jutti. «Oli kesköö, mina juba natuke peast segane ja kirjutasin talle e-maili ja tutvustasin end,» meenutab Hannah nende tutvumise lugu.

Hannah tõdeb, et teda pani meili kirjutama Shane`i huumorimeel. «Naersin läbi terve video. Ta oli väga võluv ja armas,» sõnab naine. Ehkki esimene kiri oli asjalik, lõpetas ta selle sõnadega, et Shane on tema arvates väga armas.

Shane meilis järgmisel hommikul tagasi, koos telefoninumbriga.

Mees märgib, et alguses ta ei näinud neiut ja armus tema mõistusse ja iseloomu. «Kui tema nägu esimest korda nägin, siis mõtlesin: «Oh. Täielik võit!» Hannah on ilus ja ta teab, et ma nii mõtlen,» kinnitab Shane. Hannah lisab, et Shane on väga isetu inimene ja pakub talle pidevat emotsionaalset tuge.

Hannah ei taju, et mehe puude tõttu on ta teatud hetkedel justkui ainult hooldaja rollis. «Arvan, et säilitame tüdruksõbra ja poiss-sõbra rolle kogu aeg,» märgib ta.

Shane soovib, et maailm näeks puudeid veidi avatuma meelega. «Et oleme kõik väärtuslikud ja olulised inimesed,» täpsustab ta.