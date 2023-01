Lihtsad soovitused, kuidas alustada Vahemere dieeti ja jääda sellele pidama

Selleks, et oma päevast valgu kogust kätte saada, ei pea alati looma- või linnuliha sööma. Oad ja läätsed on sama head valguallikad, mis annavad lisaks ka kiudaineid, vitamiine ja antioksüdante. Et minna vaikselt üle taimsemale toidule, võib näiteks nädalas ühel toidukorral vahetada liha välja ubade, täistera ja köögiviljade vastu. Kasutades liha, eelista väiksemaid portsjoneid ning kasuta seda pigem maitseandjana peamiselt taimsetes roogades. Kaks portsjonit rasvast kala, nagu lõhe, heeringat, sardiine või tuunikala on Vahemere dieedi lahutamatu osa. Need sisaldavad südamehaiguse riski vähendavaid oomega-3 rasvhappeid. Piimatooted on samuti valguallikad.