Olulised põhjused, miks ei tasu pohmelliga end trenni vedada

Personaaltreenerite arvates on treeninguga alkoholi «välja higistamine» müüt ning seda ei tasuks praktiseerida, vahendab Fox. Põhjused selleks on järgnevad.

Vedelikupuudus. See on peamiseks põhjuseks, miks üldse oled pohmellis. Eelneval õhtul joodud alkoholist tingitud vedelikupuuduse taastamine võtab aega ning treening vaid süvendab seda. See tähendab, et tõenäoliselt ei osutu ka sinu sooritus trennis selliseks, nagu oled harjunud või tahaksid. Olenevalt joodud alkoholi kogustest on tõenäoline, et see on veres veel järgmiselgi päeval, mistõttu tasuks trenniminekut väga tõsiselt kaaluda. Kui seda siiski üritad, on oluline enne trenni ja selle vältel rohkelt vett juua.

Vigastuste risk. Treenerid soovitavad hoiduda eelkõige treeningutest, mis nõuavad väga head koordinatsiooni või hõlmavad raskuste kasutamist. Kuna veres on tõenäoliselt ikka veel alkoholi, ei pruugi su tasakaal, jõud ja harjutuste soorituse võime olla just parim, mis omakorda suurendab enda vigastamise riski. Hoiduda tasub näiteks ka Bikram joogast, mida tehakse soojas joogaruumis, ning saunamõnudest. Ideaalis võiks anda endale treenimise asemel vaba päeva taastumiseks ning püüda järgmises trennis endast rohkem anda.

Lihased ei kasva ning rasv ei põle. Pohmelliga treenimisest ei pruugi olla tolku, sest see segab nii lihaste kasvu kui ka nende taastumist trennist. Kuna organism on keskendunud pigem alkoholi kehast väljaviimisele, ei suuda sa samaväärselt trenni teha, kalorikulu on väiksem ning verevool lihastesse on vähenenud. Alkohol blokeerib keharasva oksüdatsiooni, mis tähendab, et trennis suudad põletada ka väga vähe rasva.