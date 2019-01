Suurhaigla personal annetas pea ämbritäie verd

Hälis günekoloogiaosakonnast on doonoriks olnud juba aastakümneid. «Olen umbes 30 korda andnud verd, alustasin juba meditsiinikooli ajal 20 aastat tagasi. Meditsiinikoolis õppides tundus see põnev, nüüd on see juba harjumus ja kui me igapäevaselt ise vereülekannetega tegeleme, siis on see elementaarne,» rääkis ta. Naine lisas, et pärast vereandmist on hea tunne. «Kerge tunne on, võibolla on see psühholoogiline, aga kergem tunne.»