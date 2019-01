Ühend, mis vähendab infarktiriski peaaegu poole võrra

Kõik on ilmselt juba kursis, et toitumine mängib üsna olulist rolli meie tervisenäitajate juures. Esmatähtis on süüa rohkelt puu- ja köögivilju ning täisteratooteid, menüüsse peaksid kuuluma ka pähklid-seemned ning kiudained. Teadlased tõstsid aga hiljuti esile ühe rasvhappe, mis võib infarktiriski vähendada ligi poole võrra ning mida leidub nii loomsetes kui ka taimsetes rasvades, kirjutab Reader's Digest.

Meditsiiniajakirjas BMC avaldati viis aastat väldanud uuringu kokkuvõte, milles leiti, et igapäevane oliiviõli tarvitamine vähendas inimestel infarktiriski lausa 48 protsendi võrra. Oliiviõli on üks rikkalikumaid oleiinhappe allikaid ning just seda peetaksegi südame-veresoonkonna haiguste eest kaitsmisel nõnda efektiivseks.

Oleiinhape on monoküllastumata rasvhape, mida leidub lihas, juustus, pähklites, avokaados ja taimeõlides, eriti just oliiviõlis. Muuhulgas kuuluvad just need toiduained suuremal või väiksemal määral Vahemere maade dieedi hulka. «Oliiviõli märkimisväärne roll menüüs on üks peamisi põhjuseid, miks peab enamik südamearste Vahemere maade dieeti südamesõbralikuks,» märkis Clevelandi kliiniku kardioloog Luke Laffin.

Oleiinhape aitab lisaks vähendada kolesteroolitaset, kõrget triglütseriidide väärtust ja vererõhku, lisaks reguleerib see insuliinitundlikkust. Laffin rõhutas, et nende omadustega aitabki oleiinhape ennetada kolme sagedase haiguse – kõrgvererõhutõve, diabeedi ja hüperlipideemia – riski.

Õlide ja muude Vahemere dieedi toitudega ei pea aga liialdama. Kardioloogi sõnul piisab täiesti umbes 1,5 supilusikatäiest (20 grammi) oliiviõlist päevas, et saada kätte oleiinhappe kasulikud omadused. Kuigi oleiinhapet leidub nii taimsetes kui ka loomsetes toiduainetes, soovitab ta eelistada taimseid.