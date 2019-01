Viis harjutust, mis tugevdavad põlvi ja ennetavad valu

Hoia jalaga sirges asendis 3–5 sekundit ning lase kontrollitult alla. Tee harjutust 10 korda mõlema jalaga. Kokku oleks hea teha 2–3 seeriat. Tugevamaks koormuseks võib lisada pahkluule raskuse. See harjutus on põlvedele eriti kasulik, kuid venitab ka tuharalihaseid.

Sääremari on keerukalt seotud tuharalihasega ning põlve tagaosaga. Säärte tugevdamine on kasulik nii tuharale kui toetab põlvi. Seisa paljajalu või sokkidega umbes viie sentimeetrise laua peal. Aseta pöiad lauale ja põlved põrandale. Tõuse nii kõrgele varvastele kui saad ning lasku tagasi maha. Kui keerad varbad sirutuse ajal sissepoole, tugevdad sisemisi säärelihaseid. Keerates kannad keskele kokku, treenid välimisi säärelihaseid.

Need on nagu tavalised kükid, ainult puusad, selg ja pea on toetatud vastu seina. Pane tähele, et jalad oleks põlvede laiuses harkseisus. Lasku mööda seina alla kuni oled istuvas asendis, hoia 5–10 sekundit ja tule vaikselt üles tagasi. Harjutuse ajal peaksid kõhulihased tugevad olema ja vaagen ei tohiks laskuda põlvedest madalamale. Kükke tehes jälgi ühtlasi, et põlved ei läheks varvastest ettepoole, sest see koormab liialt põlveliigeseid.