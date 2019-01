Ilmnes üllatav seos paastu ja vananemisega seotud haiguste vahel

California ülikoolis tehtud uuringus leiti, et paastumine mõjutab maksa ja skeletilihaste ööpäevarütme, taaskäivitab nende ainevahetuse ja tagab nii parema tervise ning kaitse vananemisega seotud haiguste eest, vahendab UCI .

Ööpäevarütm töötab terves kehas ja kõigis selle elundites kui sisemine kell, et muutuvas keskkonnas homöostaas ehk tasakaal säilitada. Teatakse, et toit mõjutab perifeerseid kudesid, kuid pole teada, kuidas mõjub toidu puudumine keha sisemisele kellale ja seega kogu organismile. Uuringus ilmnes, et paastumine mõjutab keha ööpäevarütmi ning tekitab rakkudes kindlaid reaktsioone, kusjuures reageerisid skeletilihased paastumisele kaks korda rohkem kui maks.