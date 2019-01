Kas D-vitamiin peletab rõhuva talvemasenduse eemale?

D-vitamiini soovitatakse tõepoolest tarvitada terve talve vältel, sealhulgas hooajalise meeleoluhäire ehk maakeeli talvemasenduse leevendamiseks, kirjutab HuffingtonPost. Usutakse, et vitamiin võib leevendada selle sümptomeid nagu motivatsioonipuudus, unehäired, suurenenud ärrituvus ja/või kurbus. Selle teemaga tegelenud teadlaste hinnangul ei saa aga lõplikult kindel olla selles, kas päikesevitamiini vaegus otseselt talvist kurbust põhjustab.

Näiteks 1999. aastal väideti väikse valimiga tehtud uuringus, et hooajaline meeleoluhäire võib tabada siis, kui keha D-vitamiini varud on otsakorral. Leiti, et vitamiin võiks aidata sümptomite leevendamisel, kuid siiski on vaja veel täiendavat infot. 2014. aastal ilmus meditsiiniajakirjas Medical Hypotheses uuring, milles väideti samuti, et madal D-vitamiini tase võib tekitada talvemasenduse. Autorid selgitasid, et D-vitamiin mängib rolli heaoluhormoonide serotoniini ja dopamiini tootmisel, mille nappust omakorda seostatakse depressiooniga. Samal aastal ilmunud teises, taanlaste uuringus ei leidnud aga kinnitust väide, nagu sõltuks talvine kurbus D-vitamiini tasemest.

Mullu avaldati suur uuring samuti vitamiininappuse ning depressiooni seosest, kuid seegi ei tähenda põhjus-tagajärg seost, vaid viitab lihtsalt nende koos eksisteerimisele. Kuna hooajaline meeleoluhäire on keerukas seisund, ei tahagi eksperdid otseselt viidata, et selles on või pole süüdi vitamiinivaegus. Vaimse tervise eksperdid pigem nendivad, et seisundi tekkel mängib rolli inimese keskkond, füsioloogia või mõlema kombinatsioon.

Massachusettsi Regis ülikooli õendusprofessor ning meeleoluhäireid uurinud Shari Harding sõnas, et piisav D-vitamiini tase on siiski seni üks parimaid soovitusi, mille abil ennetada talvemasendust. Ta soovitab veeta aega väljas ning süüa vitamiinirikkaid toite, vajadusel tarbida toidulisandit. Aeg-ajalt tasub oma vitamiinitaset mõõta, et manustamine oleks täpsem.