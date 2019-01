Talveks rasva ehk Miks teeb külm ilm näljasemaks?

Ka uuringutes on leitud seos külmade ilmade ning suurenenud päevase kaloraaži vahel, kirjutab MyFitnessPal spordiblogi. 2005. aastal avaldati ajakirjas European Journal of Clinical Nutrition uuring, millest selgus, et talvel tarbisid inimesed päevas keskmiselt 86 kalorit rohkem kui kevadel. Sarnane tulemus ilmnes ka ajakirjas European Journal of Epidemiology avaldatud uuringus – külmematel kuudel kippusid inimesed lihtsalt rohkem sööma ning võisid tunda end sellegipoolest ikka näljasena. Teadlased panevadki selle külma ilma ning ööpäevarütmi muudatuste (pimedam talveaeg) arvele, muud erilist teadust siin taga ei peitu.