Toidus kasutatavad emulgaatorid võivad põhjustada põletikke ja ärevust

Toidulisandid on alati külvanud vastuolu, ja õigustatult, sest need on väga levinud, vahendab Medical News Today. Nüüd on sattunud tulipunkti emulgaatorid, mida tootjad kasutavad toidu tekstuuri ja säilivusaja muutmiseks. Emulgaatoreid võib leida pagaritoodetest, šokolaadist, margariinist, töödeldud lihast ja paljudest muudest toidukaupadest.

Eelnevad uuringud on andnud kinnitust, et emulgaatorid võivad muuta hiirte soolestiku bakteriaalset kooslust ehk mikrobioomi, soodustades põletikulisi protsesse ja tõstes ülekaalulisuse ja ainevahetushäirete riski. Inimeste hulgas läbi viidud uurimuses selgus, et soolestiku bakterid on emulgaatoritest otseselt mõjutatud, suurendades soolesiseseid põletikulisi protsesse.

Hiljuti viidi Georgia Ülikoolis emulgaatorite uurimine uuele tasandile, vaatamaks, kas kaks levinud toitudele lisatavat ühendit — karboksümetüültselluloos (CMC) ja polüsorbaat-80 (P80) — mõjutavad vaimset heaolu. Varasemast on selge, et kõhubakterite tasandil toimuvad muutused mõjutavad otseselt aju ja potentsiaali vaimsete häirete tekkimiseks.

Teadlaste rühm lisas kõnealuseid emulgaatoreid 12 nädala jooksul hiirte joogivette. Seejärel uuriti loomade käitumist, muutusi mikrobioomis ja teisi füsioloogilisi näitajaid. Selgus, et emulgaatorite põhjustatav hälbimus soolestikus tõi tõepoolest kaasa ka vaimse tervise kõrvalekalded.

Muutused erinesid aga sugude vahel – ärevuse tõus ilmnes iseäranis ilmekalt isaste hiirte puhul, emastel vähenesid sotsiaalsed käitumismustrid.

Käitumise muutumist emulgaatorite mõjul võivad seletada mõned teooriad. On teada, et põletikulised protsessid käivitavad immuunrakke, et need toodaksid signaalmolekule, mis mõjutavad teisi kehapiirkondi, sealhulgas aju. Soolestikus peituvad ka vaguse närvi harud, mis moodustavad otsese ühendustee ajuga.