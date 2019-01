Mida teha, kui uriinipidamatus ähvardab rikkuda voodirõõme?

Kui uriinipidamatusest ja sellega kaasnevatest emotsionaalsetest läbielamistest peljatakse rääkida partnerile kartuses, et see muudab teise jaoks ebaihaldusväärseks, võib tulemuseks olla viimaks nii füüsiline kui hingeline kaugenemine.

Ära varja partneri eest uriinipidamatust. Räägi avameelselt, sealhulgas seda, et sul on hirm seksi ajal «lekkida». Armastav partner mõistab ja toetab sind.

Kui sa pole veel argiselt hakanud tegema vaagnapõhjaharjutusi, siis asu otsemaid asja kallale! Uuringud on näidanud, et need on tõhusad uriinipidamatuse leevendamisel, samuti suurendavad orgasmide intensiivsust.