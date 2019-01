Selle riigi uuenduslikud toitumisjuhised soovitavad piimatooted unarusse jätta

Viimati uuendati Kanadas toitumissoovitusi kolm aastat tagasi ning teisipäeval avaldatud soovituste kokkupanek võttis aega kolm aastat, edastab BBC. Muudatusi on kiitnud taimepõhise toitumise pooldajad, ent tõstatunud on arutelu piimatoodete puudumise kohta. Uutes juhistes on kaotatud mitu standardelementi, näiteks toidugrupid ja soovituslikud portsjoni suurused. Lisaks on uus, palju kõneainet pakkuv soovitus eelistada täismahla asemel puuvilju. Nimelt kutsutakse juhistes üles sööma võimalikult palju töötlemata toitu.

Piimatoodetel on aga olnud Kanadas ja mujal läänekultuuris kandev roll. Alates esimeste toitumissoovituste avaldamisest 1942. aastal on kanadalasi julgustatud sööma/jooma mitu piimatoodet päevas. Uued juhised panevad aga piimatooted ühte patta teiste valkudega ega anna enam konkreetset päevast portsjonisoovitust.

Kanadalastele soovitatakse üsna levinud taldrikureeglit, millest poole võiks moodustada (puu- ja) köögivili, veerandi tärkliserikkam köögivili või täisteratoode ning viimase veerandi valguallikas. Loodetakse, et taldrikureeglit on lihtsam mõista ja omaks võtta kui nimekirja teatud toidugruppidest ning portsjoni suurustest.

Piimavabad toitumisjuhised on võitnud muuhulgas veganite ja taimetoitlaste poolehoiu. Näiteks Kanada Toronto Ülikooli toitumisteaduse professor David Jenkins märkis, et ilmselt ärritab selline lähenemine paljusid inimesi, ent arutelu on hea ning suund õige. Ta leiab, et ühiskonnas on lehmapiim ekslikult paigutatud inimese toidulauale, kuigi see pole inimese tervise jaoks ilmtingimata vajalik.