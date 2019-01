Hirmutavad põhjused, miks ei tasu päevast päeva süüa samu toite

«Inimene on loodud jahti pidama, mistõttu on ka menüü olnud varieeruv. Evolutsiooniliselt on justkui nii seatud, et inimene saaks osa erinevatest toitainetest iga päev, nädal ja kuu ning et keha funktsioonid oleks seeläbi võimalikult optimeeritud,» selgitas väljaandele toitumisnõustaja Monica Auslander Moreno.

Organismi pidev vajadus eri toitainete järele ongi peamine põhjus, miks peaks menüü olema võimalikult mitmekesine. Siinkohal võib leida kaks äärmuslikku ohtu: üksluine menüü võib mitmetest toitainetest ilma jätta kui ka võib pidevalt sama toidu söömine viia mõne toitaine (või veel hullem, lisaaine) ülekülluseni. Näiteks kui süüa pikka aega järjest iga päev sama tootja kalatoodet, võid kalas peituvaid toksiine saada lõpuks väga suurel hulgal.

Toitumisnõustajad soovitavad igapäevaselt süüa kõigis vikerkaarevärvides puu- ja köögivilju, kuna neis peituvad erinevad toitained. Vabalt võib süüa nii värskeid kui ka külmutatud vilju, juhul kui säilib mitmekesisus. Menüü mitmekesisus tagab ka normaalse soolestiku mikrofloora, kus erinevad bakterid edendavad meie seedimist ning tugevdavad immuunsüsteemi. Head soolestiku mikrofloorat aitavad luua eelkõige fermenteeritud toidud (jogurt, keefir) ning puu- ja köögiviljad, milles leiduvad kiudained toetavad seedimist. Kui neid toidugruppe vältida, on seedimine raskendatud ning see võib lõpuks viia ülekaaluni, eriti kui menüüs on palju töödeldud toite.