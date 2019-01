4 gonorröa sümptomit, mida pead teadma

Gonorröajuhtude arv maailmas kasvab iga aastaga, kirjutab Men’s Health. Halb uudis on ka see, et haigus on osaliselt muutunud ravile allumatuks. Loe supertripperi kohta täpsemalt siit: Suurbritannias hoogustus ravile allumatu supertripperi levik

Haigus ei pruugi kohe algul olulisi sümptomeid näidata, mistõttu on oluline, et oskaksid näha ka väiksemat pilti ja saaksid selle kohe algusjärgus kontrolli alla võtta. Kui gonorröa jätta ravimata, võib see edasi kanduda eesnäärmesse, munanditesse, kusejuhadesse ja harvemini ka verre, kus see tekitab juba märkimisväärse kogu keha haarava põletiku. Tüsistustena pole välistatud ka krooniline eesnäärmepõletik ja viljatus, naistele nakkuse kandudes aga vaagnaelundite põletik.

Gonorröa esimesed sümptomid võivad olla järgmised:

Eritis peenisest. Ebatavaline eritis on üks peamisi põletiku sümptomeid. See võib olla nii paksema kui vedelama konsistentsiga kui ka värvuselt erineda, olenevalt mehest. Üldjuhul tekib ebatavaline eritis kahe nädala jooksul pärast nakatumist ning selle murega tuleb tingimata arsti poole pöörduda.

Tagumik sügeleb. Gonorröa võib mõjutada ka pärasoolt, mis omakorda põhjustab sügelust ja vahel ka veritsust päraku piirkonnas. Osa inimesi kogeb siis ka kõhulahtisust ning valu roojamisel.

Kurk valutab. Oluline on teada, et gonorröa nakkus võib edasi kanduda ka oraalseksi teel. Paljudel juhtudel siis sümptomeid ei esinegi, kuid need võivad endast märku anda ka valuliku kurgu ning turses lümfisõlmedena.