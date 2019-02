Veresoontekirurg selgitab: see haigus hakkab pikkamisi kõndimist raskendama

Jalaarterite lupjumine on süsteemne haigus, mille tüsistuste raviks kasutavad veresoontekirurgid avatud operatsioone ja/või soonesisest korrigeerimist - selleks, et tagada labajala verevarustus ja säilitada jäse. Kirurgi kinnitusel ei saa haigust päriselt seisma panna, vaid ravimite ning riskifaktorite kontrollimisega aeglustada. Seega on väga oluline agressiivseid sekkumisi võtta ainult siis ette, kui muud enam üle ei jää.

Seetõttu paneb Palmiste südamele, et tähtis on teada, kui pikk on maa, mida patsient saab ilma valuta läbida. Olgu see siis sammudes, meetrites või isegi korrustes.