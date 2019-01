Tervisenõu: milleks süüa läätsi?

Kaunvilju, sealhulgas läätsesid väärtustatakse kõrge valgusisalduse pärast ning nende valk on üks paremaid asendamatute aminohapete allikaid. Samuti on see inimorganismile hästi omastatav. Läätsedest saab ka kaaliumit, foolhapet, rauda, magneesiumi, tsinki; lisaks hulga B-grupi vitamiine, mis on vajalikud ajutööks.

Läätsede glükeemiline koormus on madal. Need täidavad hästi kõhtu ja seda pikaks ajaks, kuna imenduvad aeglaselt. Läätsedes on rikkalikult lahustuvaid ja lahustumatuid kiudaineid (kuivades seemnetes kokku 8–9 protsenti), mis soodustavad seedetegevust. Kuna läätsed on kiudainerikkad, aitavad need kolesteroolitaset kontrolli all hoida.