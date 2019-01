Tume laik küünel võib viidata ohtlikule tõvele

Küüntehnik Jean Skinner meenutas esimest korda, mil ta puutus kokku küüne alla tekkinud melanoomiga. «Mul oli juhuslikult salongi astunud klient, kel oli küünel must vertikaalne triip. Ta ütles kohe, et küünelakk peab olema piisavalt tume, et seda ära katta,» rääkis ta portaalile Reader’s Digest. Teised salongi töötajad spekuleerisid, et tegu võib olla ka mõne mineraalaine puudusest tekkinud laiguga või verevalumiga, ent Skinner oskas kohe kahtlustada melanoomi ning ütles seda ka kliendile.

Subunguaalne melanoom ehk maakeeli küünemelanoom on nahavähi vorm, mis tekibki küüntele. Hinnanguliselt moodustab see kuni 3,5 protsenti kõigist melanoomijuhtudest. Seega on see pigem harvaesinev kui levinud haigus, ent sõrme- või varbaküünel pruuni või musta laiku nähes peaksid sellele kindlasti tähelepanu pöörama.

Kahjuks oligi küünetehniku kahtlusel tõepõhi all. Klient helistas talle pärast seda, kui oli arstide juures käinud ja diagnoosi saanud. Tegu oli agressiivse melanoomiga, mis oli jõudnud juba levida lümfisõlmedesse. Seega varajane märkamine on siinkohal ülioluline. Sealjuures pole must laik küünel ainuke melanoomi sümptom. Ole tähelepanelik ka siis, kui märkad küünenahka tumedamaks muutuvat või mäda ja veritsust küüne ümbruses.