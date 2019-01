Hambaarstiteaduse õppejõud nõuavad hambaravihüvitise viivitamatut muutmist

Pöördumisele allakirjutanute hinnangul on riikliku hambaravipoliitika kaks peamist probleemi need, et hetkel ei täida täiskasvanute hambaravihüvitis seatud eesmärki ning hambaraviteenuste rahastamine on kreenis reaktiivse ravi suunas ehk ennetustöö on jäetud vaeslapse rolli.

Süsteem peab muutuma

Õppejõud on rahul, et riik on suurendamas suutervise valdkonna rahalist ressurssi, kuid nendivad, et vildakana ellu kutsutud toetusmeede täiskasvanute hambaravihüvitise näol tuleks ümber korraldada. Pöördumises soovitatakse riigil täiskasvanute hambaravi hüvitamisel eeskujuks võtta hästi toimiv hambaproteesi hüvitis või ravimihüvitise kogemus, kus patsiendil on võimalus valida sobiva hinnaklassiga teenuseosutaja või ravim. Õppejõud on veendunud, et hambaravitoetus peab patsiendiga tema raviarsti juurde kaasa liikuma.

Poolteist aastat tagasi kehtestatud hambaravi hüvitissüsteem ei ühti ülemaailmse hambaarstide liidu (World Dental Federation) soovitustega optimaalse suutervise saavutamiseks. Praegu haigekassa rahastatud esmavajalike teenuste loetelus profülaktilised protseduurid puuduvad ehk hüvitis kulub pelgalt sümptomaatiliseks raviks. Seetõttu soovitavad õppejõud ebaefektiivse süsteemi viivitamatut ümberkorraldamist ühiskonna tegelikke vajadusi arvestavaks.

Rohkem ennetustööd

Allakirjutanute sõnul oleks Eestis võimalik üles kasvatada tervete hammastega inimeste põlvkond, kelle lastel ja lastelastel püsiksid hambad samuti terved ning see ei nõuaks tänasest rohkem ressurssi. Ümber tuleb mõtestada ühiskondlik suhtumine hammaste ravimisse ning pöörata suuremat tähelepanu haiguste ennetamisele ja tervislikke valikuid võimaldavale keskkonnale.

Arenenud riikides on hambakaaries langevas trendis eelkõige tänu ennetustegevustele, terviseteadlikkuse kasvule ja hambaraviteenuse kättesaadavuse paranemisele. Nüüdisajal ei tähenda kaariesehaiguse ravikuur ainult selle sümptomi - hambaaugu - puurimist ja täitmist, vaid suukeskkonna mikrobioloogilise tasakaaluhäire põhjuslikku ravi. Tänaseks on üheselt tõendatud, et kaariese kulgu saab riskitegureid kõrvaldades ja konservatiivse ravi võtetega kontrollida ning nii hambaid elukaare vältel tervena hoida.

Õppejõudude ettepanek on teadusuuringute tulemused praktikasse rakendada ehk hakata hambaarsti tasustama suu tervena hoidmise töö eest ja tõsta inimeste suutervise teadlikkust. Õppejõud kinnitavad, et on oma ekspertteadmisega valmis riigile probleemide tõenduspõhisel lahendamisel igal hetkel appi tulema.