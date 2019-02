Teadlased leidsid tõhusaima meetodi sisemise rasva põletamiseks

Kõhurasva kuhjumine võib põhjustada kõrget vererõhku, südamehaigust ja ülekaalu. Uus uuring leidis, et sisemise rasva kaotamisel on kõige efektiivsem igasugune treening, vahendab Mind Body Green .

Kuigi sisemist rasva ei ole katsudes tunda ega pruugi see välimusest välja paista, on selle kontrolli all hoidmine terve seisukohast oluline. Ajakirjas Mayo Clinic Proceedings avaldatud uuring leidis, et treening vähendab kõige edukamalt vistseraalset rasva.