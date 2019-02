Kas kollageeni toidulisandi võtmisel on mõtet?

Kollageen on üks keha peamisi ehitusvalke, mis töötab luude, hammaste, lihaste, liigeste, naha ja muu sidekoe loomisel. See mängib olulist rolli ka haavade paranemises ja immuunfunktsioonis, vahendab Health 24. Uuringutes kollageeni toidulisandi mõju kohta tugevaid tõendeid leitud ei ole ning keha loomulikke kollageeni tootmist on kasulik toetada pigem täisväärtusliku toiduga.

Olles kõige levinum valk kehas, ei ole täielik, sest seal ei sisaldu piisavalt kõiki üheksat aminohapet, mida keha vajab. Reklaamitavad toidulisandid sisaldavad enamasti kollageeni peptiide, mis tähendab, et valk on lõhustatud kergemini seeduvateks lühema ahelaga aminohapeteks. Eri tüüpi kollageen koosneb erinevatest peptiididest, millel on erinev struktuur ja funktsioon. Hetkel on vähe tõendeid selle kohta, millist tüüpi kollageen kehale kõige kasulikum on.

Pole kahtlust, et kollageen on oluline naha elastsuse ja pringi välimuse hoidja. Vananedes väheneb kollageeni tootmine ja tekivad kortsud ning naha kuivus. Öeldakse, et peale 25. eluaastat hakkab keha lagundama rohkem kollageeni kui toodab ning see viib lõpuks naha vananemiseni. Kollageeni vähenemisesse panustab veel suitsetamine, päikesekiirgus, vähese toiteväärtusega dieet, mis sisaldab palju rafineeritud tärklisi ja suhkruid.

Uuringud toidulisandi toimet pole kinnitanud

Kuigi mõned uuringud on näidanud, et kollageeni toidulisandi võtmine suurendab naha elastsust ja niiskustaset, siis on need hiljem võltsinguks osutunud. Need polnud erapooletud, sest uuringuid rahastasid toodete müüjad. Teised uuringud on tehtud katseklaasi tasandil, kasutades väikseid uurimisvalimeid või tehtud loomade peal. Seetõttu ei saa kindlalt väita, et kollageeni toidulisandi võtmine parandaks naha seisukorda. Vähesed uuringud on kinnitanud kollageeni kasutamist nahaseerumis. Põhjus selle toimimises kahelda on peamiselt selles, et enamik kollageeni molekule on naha sisse imendumiseks liiga suured.

Vananedes muutub keha liigutamine raskemaks liigestes tekkiva põletiku ja kanguse tõttu. Kollageen mängib olulist rolli sidekoe loomisel, mistõttu on ka liikuvuse ja jõu hoidmisel oluline piisav kollageeni taseme hoidmine. Mõned uuringud on leidnud, et kollageeni toidulisand vähendab osteoartriidi ja reumatoidartriidiga patsientidel valu, kuid ei teata miks. Teised uuringud on leidnud, et kollageeni toidulisandi võtmine vähendas liigesevalu. Siiski tehti uuringud väheste inimestega ning neil olid mitmed piirangud.

Kuidas kollageeni taset loomulikult suurendada? Täisväärtuslik toit on keha kollageeni tootmise juures kõige olulisem. Sisuliselt tuleks süüa erinevaid töötlemata toite, mis sisaldavad palju valku, fütotoitaineid, vitmiine ja mineraale, eriti kaltsiumit, magneesiumit ja D-vitamiini. Lisaks tuleb kasuks vähendada stressi, liigset päikesekiirgust, loobuda suitsetamisest ja magada piisavalt. Toidud, kus on looduslikult palju kollageeni: luudega keedetud puljong,

munad,

kanaliha,

sealiha,

kala,

piimatooted.