Põnev! Mida ütleb sinu kohta magamisasend?

Külili täielikult looteasendis. See magamisasend on üsna levinud ning visuaalselt meenutab see emakas olevat loodet, kirjutab Runtastic. Põlved on tõmmatud kõverasse ja rinna lähedale, pea on kallutatud ette, käed on tihtipeale põimitud ümber padja. Seda magamisasendit soovitatakse just rasedatele ja norskajatele. Selja- ja kaelavaludega inimesed peaks aga leidma pigem asendi, mis seljale vähem pinget paneb. Looteasend väljendab uneekspertide arvates vajadust olla kaitstud. Sellised inimesed kipuvad olema ka suhteliselt emotsionaalsed ning loovad.

Külili pooleldi looteasendis. Seda peetakse parimaks magamisasendiks ning hinnanguliselt magab niimoodi 60 protsenti inimestest. Võrreldes täieliku looteasendiga on sel puhul keha ning jalad ainult kergelt kõverdatud. Huvitaval kombel on nii kõhule kui ka südamele parem see, kui magad vasakul küljel. Inimesi, kes magavad selles asendis, peetakse emotsionaalselt tasakaalukaks. Nad on spotaansed ning avatud kompromissidele.

Kõhuli asendis. Nägu padjas, käed sirutatud pea kohale või põimitud ümber padja – mõne jaoks on see maailma parim asend, teistele jällegi ülimalt ebamugav. Kõhuli magajaid arvatakse olevat üsna vähe. Seedimise seisukohast on see asend üsna hea, ent ei toeta selgroogu. Kõhuli magajat peetakse perfektsionistiks, distsiplineerituks, visaks ning ambitsioonikaks inimeseks.