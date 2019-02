Grippi haigestumine kasvas hüppeliselt, enim levib seagripp

Peamiseks haigestumise põhjustajaks on praegu gripiviirused, nende osakaal on moodustab muude viiruste seas üle 80 protsendi. Hetkel ringlevad Eestis kolm gripiviiruse tüüpi: A-gripiviirus alatüüp A(H1N1pdm2009), B-gripiviirus ja A-gripiviirus alatüüp H3N2. Domineerib A-gripiviirus A(H1N1pdm2009) ehk seagripp, moodustades 61,5 protsenti kõikidest gripiviirustest.

E-Tervise SA esialgsetel andmetel vajas eelmisel nädalal haiglaravi 66 gripiviirusega patsienti. Kokku on hooaja algusest haiglaravil olnud 689 patsienti, neist üle 60 protsendi on olnud lapsed ja noorukid vanuses kuni 19 eluaastat. Alates jaanuarist on vajanud gripi tõttu intensiivravi 40 inimest vanuses 3–86 eluaastat, kõik kuulusid riskirühmadesse. Andmed vaktsineerimise kohta kas puudusid või on kindlalt teada, et inimesed ei olnud vaktsineeritud.