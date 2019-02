Viis ilmingut, mis viitavad depressiooni süvenemisele

Portaal Pop Sugar toob välja viis märki, mis võivad viidata depressioonile. Kui näed neid muutusi oma käitumises, tasub abi otsida, alustades perearstist.

1. Sa ei saa voodist välja

Kui palju aega veedad voodis või diivanil? Kuigi sa ei pruugi olla otseselt väsinud, tundub mõte tõusmisest liiga jube. Seega möödub terve päev horisontaalselt.

2. Huvipuudus

Oled kaotanud huvi asjade vastu, mis on varem olnud lemmiktegevusteks. Mõte kooli minekust või sõpradega kohtumisest tundub lihtsalt liiga suur ettevõtmine. Depressioonis inimesed eralduvad, sest kui energiat pole voodist tõusmiseks, on seda veel vähem suhtlemiseks. Iroonilisel kombel on just tegutsemine hea viis depressiooni ajutiseks leevendamiseks.

3. Tunned koormavat ohu- ja lootusetusetunnet

Kas veedad palju aega igasuguste negatiivsete mõtete mõlgutamisele, korrutades ainu uuesti üle kui kohutav on elu, milline läbikukkuja sa oled ja kuidas keegi sind ei armasta. Depressioonis inimene usub oma pea vallutanud muremõtteid ning näeb olukorda pidevalt ja muutumatult lootusetuna.

4. Oled lähedastega kannatamatu

Kas tunned, et kaotad lähedastega suheldes pidevalt kannatust, karjud laste peale, kui nende kodutöö ei ole tehtud või käratad abikaasale, kui ta küsib, kas midagi on korrast ära? Võib-olla ei suhtle sa enam oma emaga, sest ta küsib lihtsalt liiga palju küsimusi. Kannatamatus on üks suur depressiooni näitaja. Lootusetus paneb inimese olukorda, kus ta ei näe enam mõtet inimestega suhete hoidmisel. Siiski on armastus lähedastelt just üks tegur, mis võib depressiooni leevendada ning inimeste eemale tõukamine võib masendust süvendada.

5. Isu on muutunud