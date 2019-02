Vältides neid väga töödeldud toite võid kauem elada

Minimaalselt töödeldud toitudes on alles nende algne toiteväärtus ja füüsilised omadused. Need on näiteks pestud ja lõigatud puu- ja juurviljad, pakitud salatid ja röstitud pähklid. Samuti näiteks toidud, mida on töödeldud, et hoida nende värskust ja toitainesisaldust, näiteks konserveeritud tuunikala, oad, tomatid, külmutatud köögiviljad ja marjad.