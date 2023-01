See öine tegevus aitab hoiduda haigustest

Hiljaaegu on teadlased avastanud, et kehv uni muudab valu suhtes tundlikumaks ja tõstab tõenäosust pista tulevikus rinda südame-ja veresoonkonna probleemidega. Samuti kalduvad kehvasti magavad inimesed tarbima rohkem alkoholi, mis omakorda soodustab katkendlikku ja pinnapealset und.

Journal of Experimental Medicine teadusajakirjas avaldati sakslaste avastus, kuidas immuunsüsteem ja uni on seotud. Nimelt võimendab hea uni immuunsüsteemis haigusega võitlevate T-rakkude toimimist.

Kui organismi tungib võimalik oht, võtavad T-rakud selle sihikule. T-rakud tunnevad nimelt ära patogeenid ja seejärel aktiveerivad integriini nimelised valgud, mis võimaldavad neil end siduda sihtmärkidega, et need kahjutuks teha. Enne on olnud ebaselge, kuidas T-rakud integriine aktiveerivad, samuti see, mis võib takistada seondumist ohtlike haigustekitajatega.