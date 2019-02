Anoreksia – võitlus sisemise deemoniga

Brenda Brigitta Vetiku (19) toitumishäire sai alguse viis aastat tagasi peamiselt soovist parandada tulemusi kergejõustikutrennis, selle heaks püüdis ta tervislikult toituma hakata. «Tuli kommentaare, et siit-sealt on kinni võtta, võiks vähem olla. Mul oli endal ka kinnisidee, et kõhulihased oleksid ilusti välja joonistunud. Minu tervislik toitumine lõppes sellega, et tol suvel kaalusin umbes 55 kg ja järgmiseks olin 41 kg,» kirjeldas Vetik.