Täpselt nii palju kätekõverdusi näitab, kas mehe südame tervis on korras

Harvardi ülikooli teadlased leidsid, et kui mehed suutsid teha rohkem kui 40 kätekõverdust, oli neil risk tõsisteks südamehaigusteks märkimisväärselt madalam. Mõnel juhul langes kümne aasta risk isegi 96 protsenti, vahendab Science Alert.

Uuringus osales 1104 aktiivset meestuletõrjujat, kelle keskmine vanus uuringu alguses oli 39, 6 aastat. Teadlased jälgisid mehi kümne aasta jooksul. Uuringuperioodi ajal oli 37 mehel kardiovaskulaarse tervise probleeme, näiteks südamerabandus, südame äkksurm või südame- või veresoonkonnahaiguse diagnoos. Huvitav oli see, et kõigist nendest 37 mehest, olid kõik peale ühe, need, kes ei suutnud uuringu alguses 40 kätekõverdust sooritada. Rohkem kui 40 kätekõverdust teinud meeste südamehaiguste risk oli 96 protsenti madalam võrreldes nendega, kes suutsid teha vähem kui 10 kätekõverdust.

Kätekõverduste tegemise võimekus oli kardiovaskulaarsete haiguste riskiga tihedamas seoses kui koormustestid jooksulindil. Siiski viitab võimekus 40 kätekõverdust teha üldiselt ka paremale füüsilisele vormile, eriti keskealiste meeste puhul. Seega pole just uudis, et hea füüsiline vorm vähendab südamehaiguste riski. Uudne on aga selliste terviseprobleemide ennustamine nii lihtsa ja universaalse testiga.