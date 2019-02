Kõige efektiivsem asi, mida peaksid haigestudes kohe tegema

Meditsiiniajakirjas The Journal of Experimental Medicine avaldati uuring, kus kümne inimese peal katsetati une mõju immuunsüsteemile, kirjutab Reader’s Digest. Esimesena hoiti poolt gruppi üleval öösel, mil teised magasid, kahe nädala pärast osalejate rollid vahetusid. Mõlemal korral võeti osalejatelt vereproov ning analüüsiti nende immuunsüsteemi T-rakke. Tsütotoksilised T-rakud on nimelt organismi immunoloogiline kaitse viiruste ja muude haigusetekitajate vastu.

«Tulemused näitavad, et unel on potentsiaali T-rakkude efektiivsust suurendada, mis on eriti oluline seisundite puhul, mida unehäired või kehv uni süvendavad – depressioon, krooniline stress jm,» selgitas Saksamaa Tübingeni Ülikooli professor Luciana Besedovsky. Seega kui tunned, et hakkad haigestuma või stress võtab võimust, on parim variant võtta aeg maha ning üritada lihtsalt magada.