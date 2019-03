7 viisi, kuidas köhimine võib keha ohtlikult vigastada

Köha võib inimest piinata isegi kuni kolm nädalat, kirjutab Health24. Näiteks 2013. aasta uuringus leiti, et keskmiselt kestab köha suisa 18 päeva. Kui köha on kestnud kauem kui kaheksa nädalat, liigitatakse see krooniliseks ning kindlasti on siis vajalik arstilt abi otsida, kui inimene seda veel teinud pole. Kahjuks ei ravi paljud köha täielikult välja, kuigi arst saaks aidata välja selgitada, kas köha on põhjustanud lihtsalt viirushaigus või on selle taga muu tõsisem haigus.