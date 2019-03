Veel üks põhjus, miks musklit kasvatada: lihasmass võib päästa elu

Täpsemalt oli tegemist mitteväikerakk kopsuvähi raviga ehk PD-1 inhibiitoritega, mis on paljulubav uus vähiravi tüüp. Sellega ravitakse paljusid erinevat tüüpi vähkkasvajaid, sealhulgas ka mitteväikerakk kopsuvähki, mis moodustab 80 protsenti kõigist kopsuvähi juhtumitest. Ravimid töötavad patsiendi enda immuunsüsteemiga, suurendades selle võimet vähirakkudega võidelda. Nende mõju sõltub aga suuresti peremeesorganismi immuunsüsteemi toimimisest. Vaid osale patsientidest tähendab ravi pikaajalist haigusvaba eluiga ning Osaka ülikooli teadlased tahtsidki just seda probleemi oma uuringuga välja tuua.

Sarkopeenia on tuntud riskifaktor, mida seostatakse halbade tulemustega vähiravis, seletas uuringu autor Takayuki Shiroyama. Kuna lihasmassi kahanemine seostub kehvema immuunvastusega, tahtsid teadlased uurida, kuidas see PD-1 inhibiitorravi toimet kopsuvähi patsientidel mõjutab. Selleks uurisid teadlased 42 sellise patsiendi ravitulemusi. Leiti, et ravi sarkopeeniaga alustanud patsientidele mõjus ravi väiksemal määral. Kui 38,1 protsendil ilma sarkopeeniata patsientidel taandus haigus ühe aastaga, siis vaid 10,1 protsendil sarkopeeniaga ravi alustanud inimestel ei olnud aasta pärast kasvaja edasilevikut näha. Seega järeldavad teadlased, et inimese algne lihasmassi hulk võib ennustada PD-1 inhibiitorravi toimivust.