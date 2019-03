Üllatav argine tegevus saadab paljud vanemad inimesed vigastustega haiglasse

Vanemad inimesed on suuremas kukkumise ja luumurdude ohus juba niigi. Naissugu on täiendav riskifaktor luumurdude-ja haiguste kujunemisel, näiteks osteoporoosi. 78,6 protsenti murde esines lemmikloomaga jalutamise tõttu ka kõnealuses uuringus just vanematel naiste.

Meditsiinitöötajatel soovitatakse riskile tähelepanu pöörata, kui on teada, et kõrges eas inimene kasutab koeraga jalutamist argise füüsilise aktiivsuse allikana. See võib tähendada, et koeri tuleks treenida mitte tegema äkilisi sööste või mõelda vanemas eas uut koera võttes, et ta võiks olla pigem väiksemat kasvu.