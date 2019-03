Muutus toitumises, mis vähendab surmariski kümnendiku võrra

Põhiline rõhk oligi uurijate sõnul just kõrgel kvaliteedil ning kuigi friikartulid või karastusjoogid lähevad taimse toidu alla, siis pole toitainevaesest taimsest toidust pikemas plaanis tervisele kasu. Teadlased leidsid ühtlasi, et need, kes pidevalt madala kvaliteediga taimseid toite sõid suurendasid oma surmariski 11 protsenti.

Uuring on lootustandev, sest järeldas, et ükskõik millal tervislike valikuid tegema hakatakse, on võimalik sellest siiski kasu saada. Uuringus osutusid eriti olulisteks komponentideks juurviljad, puuviljad, pähklid ja töötlemata teraviljad. Teadlased võtsid arvesse ka muid faktoreid, sealhulgas geneetikat, rassi ja kehakaalu ning nägid, et tulemused jäid endiselt samaks.