Aeg-ajalt paastu «imiteerimine» võib parandada seedimist

USA uurijad Lõuna-Carolina ülikoolist tõestasid, et madala kalorsusega dieet, mis imiteerib paastumist võib parandada häiritud soolestiku tööd. Ajakirjas Cell Reports avaldatud uuring näitas, et perioodiliselt sellise dieedi järgimine vähendas inimeste soolestikus põletikunäitajaid, vahenda Science Daily .

Tulemused näitasid, et paastumist imiteeriv dieet vähendas põletikku soolestikus ja suurendas soolestiku tüvirakkude arvu soodustades kasulike soolebakterite kasvu. Hiirtega tehtud katsetes leiti, et dieet pani põletikkulise soolehaiguse taanduma. Uuringu autor Valter Longo soovis kombineerida tervisliku toitumise ja paastumise. Kuigi teame, et kasulik on süüa iga päev palju puu- ja juurvilju, pähkleid ja oliiviõli, siis aina rohkem uuringuid näitab, et paastumine vähendab põletikku, uuendab rakke ja aeglustab vananemist.