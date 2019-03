Valulik sümptom, mis võib anda märku D-vitamiini vaegusest

D-vitamiini vaegus on eriti levinud talve- ja varastel kevadkuudel, kui päevavalgust on vähe ning loomulikul teel päikesevalgusest on võimatu piisavalt D-vitamiini saada. Lisaks väsimusele ja unisusele võib vitamiini vaegus tekitada alaseljavalu, vahendab Express .

D-vitamiin on üldise hea tervise jaoks väga oluline, sest aitab lihaseid, luid ja hambaid tervena hoida. Seda vitamiini on vaja kaltsiumi ja fosfaatide regulatsiooniks kehas. D-vitamiini puudus võib viis tõsiste kõrvalnähtudeni, sealhulgas tekitada luuhaigusi osteoporoosi, osteomalaatsiat ja rahhiiti. D-vitamiini vaeguse tõttu on veres vähem kaltsiumit. Mineraali on vaja luude ning sealhulgas selgroo tugevdamiseks.