Aju ei ole meil vaid mõttetööks – sellega on seotud vaimne tervis, mälu, uni ning meeleolu. See on kompleksne, kuid imeline organ, mille efektiivseks tööks ja hea tervise tagamiseks on tarvis mitmeid toitaineid, kuid arvestada tuleb ka muude teguritega, rääkis toitumisnõustaja Kerttu Siim-Wilcox.