Toitumisnõustaja: kiirdieediga kaotatud kilod tulevad varem või hiljem tagasi

Kapsasupidieet, keefiridieet, mahladieet – kaalulangetamise maailm on lai. Kel vähegi soovi ja pealehakkamist, saab katsetada endale huvipakkuva dieediga. Paraku nõuavad need üldiselt lühiajalist pingutust ega saagi eeldada, et hakkaksime tulevikus iga päev sööma rohkesti suppi või jooma mahla.