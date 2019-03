D-vitamiinil võib olla oluline roll treeningvõimekuses

Euroopa Kardioloogiaühingu (ESC) ajakirjas European Journal of Preventive Cardiology avaldatud uuringu tulemuste kohaselt on D-vitamiini tase veres seotud kardiorespiratoorse võimekusega, vahendab Virtuaalkliinik.

«Läbiviidud uuring näitab, et kõrgem D-vitamiini tase on seotud parema füüsilise võimekusega, ütles USA Virginia Commonwealthi Ülikooli sisemeditsiini dotsent doktor Amr Marawan. «Lisaks on varasematest uuringutest teada, et D-vitamiinil on positiivne mõju südamele ja luudele. D-vitamiini tase peab jääma vahemikku normaalsest kõrgeni. Seda on võimalik saavutada toidusedeli, toidulisandite ja mõistlikul määral päikesevalguses viibimise abil.»

Juba ammu on kindlaks tehtud, et D-vitamiin on luude tervise jaoks oluline, kuid üha rohkem on ilmnenud tõendeid, et sellel on teatud roll ka teiste keha piirkondade, sealhulgas südame ja lihaste jaoks.

D-vitamiini taseme tõus iga 10 nmol/l võrra seostus VO2 max näitaja statistiliselt märkimisväärse tõusuga 0,78 ml/kg/min. «See viitab doosi ja toime suhtele, kus iga D-vitamiini taseme tõus on seotud füüsilise võimekuse suurenemisega,» ütles doktor Marawan.

Marawan märkis, et tegemist oli vaatlusuuringuga ning seetõttu ei saa järeldada, et D-vitamiin parandab füüsilist võimekust. Kuid ta lisas: «Täheldatud seos oli tugev, järjepidev ja ühtlane kõikides rühmades. See viitab kindla seose olemasolule ja annab täiendava stiimuli piisava D-vitamiini taseme tagamiseks, mis võib olla eriti raskendatud külmades ja pilvistes piirkondades, kus inimesed puutuvad päikesevalgusega vähem kokku.»