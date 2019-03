4 probleemi verega, mis ohustavad naisi rohkem

Mida teha? Kui sul on kahtlus, et tervist muudab hapramaks rauapuudusest põhjustatud aneemia, võiksid lasta selle taset veres kontrollida. Rauapuuduse vastu võib võtta 18 grammi rauapreparaati, millelel vastab pool tassitäit läätsesid või tassitäis spinatit. Eelistada võiks rauavarude täiendamist tervisliku toitumise kaudu.

Aeglane verevool ja kõrge östrogeeni sisaldus võivad viia vererakkude kokku kleepumiseni ja seega trombide tekkeni, sagedamini kätes või jalgades, põhjustades turset või valu. Halvim stsenaarium on, et tromb liigub kopsudesse, jääb sinna pidama ja see võib lõppeda surmaga.