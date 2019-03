Soome teadlased avastasid, miks osa inimesi kuidagi kuke ja koiduga tõusta ei suuda

Soome uuringus selgus, et vaevu kolmandik osalenutest on seisukohal, et nende eelistatud uneaeg klapib selle ajaga, mil nad peaksid ärkama ning tööle või kooli minema. Uuringut läbi viinud Soome töötervishoiu instituut ning terviseportaal Yle Akuutti pidasid põhjuseks seda, et igaühel on erinev ööpäevarütm, mis on neile omane, kuid ei klapi alati nende tegeliku unegraafiku ja päevakavaga, kirjutab Yle.