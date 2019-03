Naise organid hakkasid üles ütlema, sest ta süstis endale mahla

«Ma mõtlesin lihtsalt, et värsked puuviljad on väga toitainerikkad ning see ei tee midagi halba, kui ma endale neid sisse süstin – ma ei kujutanud ettegi, et see tekitab sellise reaktsiooni,» tunnistas naine. Lugu läks sotsiaalmeedias lendu ning üle 11 000 inimese on kasutanud selle jagamisel teemaviidet #OldWomanPutsJuiceIntoVeins (vanem naine süstib mahla veeni – toim). Sotsiaalmeedias on tugevalt tõstatunud teema, et inimestel on jätkuvalt suur vajadus adekvaatsete meditsiiniteadmiste järele.