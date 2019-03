Seksuaaltervise liit: abordi keelustamise asemel peaks tegelema vaesuse vähendamisega

Eesti seksuaaltervise liit toetab täielikult Eesti naistearstide seltsi pöördumist seksuaal- ja reproduktiivtervise ning -õiguste kaitseks ja arstide liidu vabandamise nõuet naistearstide ees. On äärmiselt kahetsusväärne ja taunitav, et võimule saanud poliitikud, kellel puudub kokkupuude Eesti inimeste kõige isiklikemate probleemidega sellisel tasemel, nagu see on arstidel, ründavad meedia vahendusel oma tööle pühendunud spetsialiste ja seeläbi ka abivajajaid. Ideoloogilistel ajenditel rünnakud Eesti haritlaskonna suunas on murettekitav trend, mis peaks kuuluma jäädavalt ajalukku.

Soovime, et uus valitsus võtaks seksuaal- ja reproduktiivtervise rahastamisel aluseks Maailma terviseorganisatsiooni vastava tegevuskava aastateks 2020-2030 (Action Plan for Sexual and Reproductive Health Towards achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development in Europe – leaving no one behind) põhimõtted.